Минск, 10 апреля, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Россия должна гарантировать, что в случае внешней агрессии против Белоруссии будет защищать её территорию, как свою собственную. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 10 апреля в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, западные страны не выполняют договорённости о гарантиях безопасности, которые были даны в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Поэтому вопросы «полной безопасности Белоруссии» он ранее поднял на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин, отметил Лукашенко, его «поддержал по всем направлениям» и предложил провести ревизию всех договоров и соглашений, чтобы понять, какой документ необходимо принять для обеспечения безопасности Белоруссии.

«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь, как собственную территорию. Вот такие нам нужны [гарантии]», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Шойгу прибыл в Минск, чтобы обсудить с Лукашенко обеспечение безопасности Белоруссии. Встреча проходит во Дворце Независимости.