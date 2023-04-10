Известный биолог умер через две недели после падения в квартире на Котельнической набережной

Москва, , 13:10 — REGNUM Известный географ-охотовед Владимир Кузякин скончался в хосписе на северо-востоке столицы. Две недели назад профессор упал в своей квартире на Котельнической набережной и сильно ударился головой. Ему было 78 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Профессор Владимир Кузякин скончался на 79-м году жизни в центре паллиативной медицины на улице Двинцев в Москве после того, как был госпитализирован с множественными травмами из-за падения в своей квартире.

«В центре паллиативной медицины 8 апреля скончался 78-летний пациент. Помимо травм после падения, мужчина страдал хронической обструктивной болезнью легких», — рассказал собеседник агентства.

Владимир Кузякин — доктор биологических наук, который специализировался на зоогеографии, охотоведении, охотничьем ресурсоведении, териологии и орнитологии. Он был членом Петровской академии наук и искусств, председателем Научно-технического совета Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», заслуженным работником охотничьего хозяйства России. На счету биолога более 180 научных публикаций. Кузякин принимал участие во многих экспедициях в ЯНАО и Волго-Ахтубинской пойме. Профессор участвовал в разработке системы мониторинга водоплавающих птиц в России и создании кадастров животного мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что через неделю после получения тяжёлых травм умер известный советский учёный Валерий Холщевников. Он был профессором в области безопасности людей в чрезвычайных ситуациях и архитектурно-строительного проектирования. В конце марта учёный был госпитализирован с тяжёлыми травмами.