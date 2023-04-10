Глава Минобороны России Шойгу прилетел в Минск на встречу с Лукашенко

Минск, , 13:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, прилетевшим в Минск. Об этом 10 апреля сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Сергей Шойгу © Павел Бедняков/РИА Новости

Согласно опубликованным данным, встреча проходит во Дворце Независимости.

«Прямо сейчас Первый встречается с министром обороны РФ», — говорится в сообщении.

Сообщается, что основная тема переговоров представителей двух стран — обеспечение безопасности и гарантии для Белоруссии от России. Также стороны обсуждают боевую подготовку и слаживание совместной группировки войск. Другие подробности не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, начштаба Зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил и войск ПВО республики полковник Дмитрий Панин заявил, что белорусские войска противовоздушной обороны готовы к противостоянию с американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотниками. Панин уточнил, что, по его мнению, указанная РСЗО «слишком разрекламирована», и добавил, что зенитные ракетные системы средней дальности при вхождении стратегических беспилотников в зону их действия гарантированно уничтожат последние.