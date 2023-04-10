Донецкие предприниматели выходят на работу вопреки обстрелам ВСУ

Донецк, , 13:11 — REGNUM Практически ежедневно Донецк подвергается ударам со стороны ВСУ. 7 апреля украинские силы нанесли удар по Крытому рынку. В результате погибла женщина и 16 человек получили ранения, повреждены 12 торговых павильонов. Однако большинство предпринимателей, которых застал обстрел, всё равно вышли на работу. Корреспонденты ИА REGNUM пообщались с дончанами, в частности с предпринимателями, которые вопреки ударам ВСУ продолжают работу.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

8 апреля в центре Донецка почти не было людей, а на рынках — покупателей. Однако магазины и аптеки работали, и реализаторы снова вышли на рабочие места. По словам Анатолия, собственника торговой точки, в десяти метрах от которой недавно разорвался снаряд ВСУ, он успел выбежать и упасть на землю, что спасло ему жизнь.

«Сначала ударило в районе цветочников, а потом, через секунд семь, прилёт к нам, — рассказал Анатолий, показав воронку вблизи своего рабочего места, — я успел выскочить и сразу упал на землю, поэтому остался жив. У меня выбило остекление, поднялась и тут же опустилась крыша».

Не успел Анатолий закончить свою историю, как послышались хлопки, похожие на звуки разрывов артиллерийских снарядов. Одна из сотрудниц призвала всех немедленно бежать в укрытие. Однако тревога оказалась ложной.

Внутри рынка также продолжают работу прилавки и точки. В основном это продавцы марок, монет и антиквариата. По их словам, работать, несмотря на обстрелы, не страшно.

«Не страшно. Я ведь с Петровки (один из самых обстреливаемых районов Донецка. — Прим. ИА REGNUM). У вас здесь тихо. Я в центре отдыхаю от разрывов снарядов. Если вы приедете к нам, то вопросы «страшно — не страшно» отпадут сами по себе», — рассказал торговец антиквариатом Александр.

По словам собеседника, чтобы его родные не волновались, Александр покинул дом на Петровке рано утром, чтобы никто не застал его отъезд.

«Если бы мои знали, что я еду в центр, — то не пустили бы. Дверь бы забаррикадировали, но не пустили», — поведал предприниматель.

Продавец из овощной лавки в квартале от рынка отметила, что выходить на работу, когда центр города под обстрелами, она вынуждена: страх есть, но работать нужно.

Крытый рынок © ИА REGNUM

«Конечно страшно. Но деньги домой мне никто не принесет, семью мою, кроме меня, никто не накормит, у меня трое детей. Разве у меня есть выбор?» — сказала Татьяна.

Работник соседнего магазина хозтоваров объясняет мотивацию людей ходить на работу необходимостью бизнеса поддерживать отношения с клиентами. По словам женщины, у большинства магазинов, киосков и лавок клиентура наработана годами, десятилетиями. И если не прийти хоть на один день, то дончане решат, что точка закрылась.

«В свой бизнес и в хорошее отношение с клиентами вложено огромное количество сил, энергии и, главное, вся душа. Разрушить такие наработки мало кто решится», — поделилась собственник «Хозторга».

Как утверждают донецкие предприниматели, вне зависимости от обстрелов и «графика» открытия торговых точек налоги, аренду и «местовые» платить приходится в любом случае. Таким образом, поставить бизнес на паузу невозможно, в противном случае можно потерять не только недополученную прибыль, но и сбережения. За последние полгода наиболее пострадал от обстрелов сектор Крытого рынка — цветочные палатки. Все, кто ещё остался, а осталось меньше половины предпринимателей, наизусть помнят даты обстрелов.

«22 сентября попало в автобус, погибла наша коллега из соседней палатки, я бы тоже погибла, если бы не дерево», — рассказала Елена, пояснив, что растущий неподалёку большой тополь буквально оградил её от осколков.

7 декабря, отметила Елена, была ещё один серьёзный обстрел. Снаряд попал в припаркованное авто в 30 метрах от работников рынка. Тогда никто не погиб, но сгорело большое количество цветочных палаток. Елена со своей напарницей Людмилой после второго обстрела закрыли киоск и устроились реализаторами цветов в более тыловом городе. Однако, по их словам, это не решило проблему.

«Нужно понимать, что человеку, который всю жизнь был свободным предпринимателем, очень сложно работать на кого-то. Нас хватило на два месяца, потом мы вернулись. Все обстрелы центра проходят на наших глазах», — добавила предприниматель.

Крытый рынок © ИА REGNUM

Тем не менее столица Донбасса продолжает выстраивать быт и, как отметили собеседники ИА REGNUM, надеяться на скорое наступление мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил о необходимости добиться полного прекращения обстрела территории региона и отодвинуть ВСУ на достаточное расстояние для того, чтобы удары не достигали новых российских регионов. В свою очередь Пушилин доложил, что республика усилила систему ПВО.