Донецк, 10 апреля, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Практически ежедневно Донецк подвергается ударам со стороны ВСУ. 7 апреля украинские силы нанесли удар по Крытому рынку. В результате погибла женщина и 16 человек получили ранения, повреждены 12 торговых павильонов. Однако большинство предпринимателей, которых застал обстрел, всё равно вышли на работу. Корреспонденты ИА REGNUM пообщались с дончанами, в частности с предпринимателями, которые вопреки ударам ВСУ продолжают работу.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

8 апреля в центре Донецка почти не было людей, а на рынках — покупателей. Однако магазины и аптеки работали, и реализаторы снова вышли на рабочие места. По словам Анатолия, собственника торговой точки, в десяти метрах от которой недавно разорвался снаряд ВСУ, он успел выбежать и упасть на землю, что спасло ему жизнь.

«Сначала ударило в районе цветочников, а потом, через секунд семь, прилёт к нам, — рассказал Анатолий, показав воронку вблизи своего рабочего места, — я успел выскочить и сразу упал на землю, поэтому остался жив. У меня выбило остекление, поднялась и тут же опустилась крыша».

Не успел Анатолий закончить свою историю, как послышались хлопки, похожие на звуки разрывов артиллерийских снарядов. Одна из сотрудниц призвала всех немедленно бежать в укрытие. Однако тревога оказалась ложной.

Внутри рынка также продолжают работу прилавки и точки. В основном это продавцы марок, монет и антиквариата. По их словам, работать, несмотря на обстрелы, не страшно.

«Не страшно. Я ведь с Петровки (один из самых обстреливаемых районов Донецка. — Прим. ИА REGNUM). У вас здесь тихо. Я в центре отдыхаю от разрывов снарядов. Если вы приедете к нам, то вопросы «страшно — не страшно» отпадут сами по себе», — рассказал торговец антиквариатом Александр.

По словам собеседника, чтобы его родные не волновались, Александр покинул дом на Петровке рано утром, чтобы никто не застал его отъезд.

«Если бы мои знали, что я еду в центр, — то не пустили бы. Дверь бы забаррикадировали, но не пустили», — поведал предприниматель.

Продавец из овощной лавки в квартале от рынка отметила, что выходить на работу, когда центр города под обстрелами, она вынуждена: страх есть, но работать нужно.

ИА REGNUM Крытый рынок

«Конечно страшно. Но деньги домой мне никто не принесет, семью мою, кроме меня, никто не накормит, у меня трое детей. Разве у меня есть выбор?» — сказала Татьяна.

Работник соседнего магазина хозтоваров объясняет мотивацию людей ходить на работу необходимостью бизнеса поддерживать отношения с клиентами. По словам женщины, у большинства магазинов, киосков и лавок клиентура наработана годами, десятилетиями. И если не прийти хоть на один день, то дончане решат, что точка закрылась.

«В свой бизнес и в хорошее отношение с клиентами вложено огромное количество сил, энергии и, главное, вся душа. Разрушить такие наработки мало кто решится», — поделилась собственник «Хозторга».

Как утверждают донецкие предприниматели, вне зависимости от обстрелов и «графика» открытия торговых точек налоги, аренду и «местовые» платить приходится в любом случае. Таким образом, поставить бизнес на паузу невозможно, в противном случае можно потерять не только недополученную прибыль, но и сбережения. За последние полгода наиболее пострадал от обстрелов сектор Крытого рынка — цветочные палатки. Все, кто ещё остался, а осталось меньше половины предпринимателей, наизусть помнят даты обстрелов.

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«22 сентября попало в автобус, погибла наша коллега из соседней палатки, я бы тоже погибла, если бы не дерево», — рассказала Елена, пояснив, что растущий неподалёку большой тополь буквально оградил её от осколков.

7 декабря, отметила Елена, была ещё один серьёзный обстрел. Снаряд попал в припаркованное авто в 30 метрах от работников рынка. Тогда никто не погиб, но сгорело большое количество цветочных палаток. Елена со своей напарницей Людмилой после второго обстрела закрыли киоск и устроились реализаторами цветов в более тыловом городе. Однако, по их словам, это не решило проблему.

«Нужно понимать, что человеку, который всю жизнь был свободным предпринимателем, очень сложно работать на кого-то. Нас хватило на два месяца, потом мы вернулись. Все обстрелы центра проходят на наших глазах», — добавила предприниматель.

ИА REGNUM Крытый рынок

Тем не менее столица Донбасса продолжает выстраивать быт и, как отметили собеседники ИА REGNUM, надеяться на скорое наступление мира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил о необходимости добиться полного прекращения обстрела территории региона и отодвинуть ВСУ на достаточное расстояние для того, чтобы удары не достигали новых российских регионов. В свою очередь Пушилин доложил, что республика усилила систему ПВО.