Москва, 10 апреля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Поправку, предусматривающую пожизненное лишение свободы за государственную измену, одобрил 10 апреля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. По словам главы комитета Павла Крашенинникова, поправки в законодательство предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 13 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Также предлагается принять поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. В частности, за диверсии могут начать наказывать лишением свободы на срок до 20 лет (сейчас — до 15 лет).

Кроме того, предполагается усилить ответственность за международный терроризм, по этой статье наказание составит от 12 лет лишения свободы (сейчас — от 10). Ужесточается ответственность и за теракт — максимальный срок предложено увеличить до 20 лет (сейчас — 15 лет).

Ужесточат наказание за участие в террористических сообществах, членам которых будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас — от пяти до 10 лет). За содействие террористической деятельности (вербовку или вовлечение в совершение преступлений) минимальный порог наказания может увеличиться до семи лет (сейчас от пяти до 15 лет).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что в Госдуму внесён законопроект о поправках в УК РФ, ужесточающих наказание за госизмену, вплоть до пожизненного лишения свободы. Поправки предусматривают в случае пожизненного срока досрочное освобождение, но не ранее 25 лет заключения.