В Чехии отремонтируют 30 снятых с вооружения модифицированных танков Т-72

Прага, , 12:29 — REGNUM В Чехии отремонтируют 30 модифицированных танков Т-72 M4CZ, снятых с вооружения из-за отсутствия необходимых запасных частей. Об этом 10 апреля сообщил исполнительный директор фирмы VOP CZ Камил Кучера.

Танк Т-72 © Андрей Рубцов/ТАСС

«В конце года будем готовы, полностью танки будут укомплектованы где-то в октябре–ноябре, когда мы получим компоненты для системы управления огнём», — заявил он телеканалу ČT24.

Отмечается, что в армии Чехии находится 30 танков Т-72 модификации M4CZ, снятых с вооружения в связи с недостатком запчастей для ремонта, главным образом электроники системы управления огнём, которую уже не производят.

По информации журналистов, из 30 танков в 2019 году на ходу были лишь девять, а сейчас в рабочем состоянии осталось только восемь машин.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта чешский президент Пётр Павел заявил, что Чехия исчерпала все свои возможности для военной помощи Украине. По его словам, страна максимально помогла Киеву поставками оружия, но новых возможностей у неё для этого уже не осталось.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Чехия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, но это не тот шаг, который автоматически решил бы проблему этой страны. Глава МИД добавил, что политики некоторых стран в Брюсселе заговорили о том, что НАТО должно успокоить Киев относительно перспективы вступления. По его словам, многие страны восточного крыла альянса не хотят отказываться от идеи скорейшего вступления Украины после окончания конфликта, однако некоторые государства настаивают на более постепенном подходе.