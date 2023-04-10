Азов, Ростовская область, 10 апреля, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Мужчина напал на девочку-подростка в городе Азове Ростовской области, он избил школьницу на улице на глазах прохожих. Об этом сообщает 10 апреля Telegram-канал Don Mash.

Кадр из видео Мужчина напал на девочку-подростка

Нападавший ударил девочку по голове, она упала. По предварительным данным, школьница получила перелом челюсти и сотрясение мозга. Инцидент попал на видео.

Позднее канал сообщил, что на девочку напал 18-летний молодой человек, с которым она прежде встречалась. Он сделал это из ревности.

Пострадавшая школьница находится в больнице. Напавшего на неё парня ищет полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирской области несколько подростков попытались поджечь девушку с ребёнком после того, как она сделала им замечание. Девушка обратилась в полицию, причастные к нападению устанавливаются.