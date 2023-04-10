Москва, 10 апреля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Объём средств нерезидентов на счетах типа «С» в России представляет значительную величину, заявил 10 апреля в ходе выступления в Госдуме заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Объём замороженных активов на счетах типа «С» сопоставим с объёмом замороженных активов, которые находятся за пределами Российской Федерации», — сказал он.

Речь идет о типе банковских счетов, которые открываются нерезидентами, в том числе юридическими лицами, у которых нет в России филиала или представительства, а также физическими лицами.

3 апреля глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что власти России продолжают работу над разблокировкой активов страны за рубежом. «Быстрого решения» по этому вопросу нет, отметил Силуанов, подчеркнув, что в России также остаются замороженные активы западных стран.