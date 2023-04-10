Стокгольм, 10 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В возрасте 70 лет умер шведский музыкант, гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Об этом 10 апреля сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление семьи артиста.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Он умер рано утром 7 апреля. Причиной смерти артиста, как рассказали его близкие, стал рак.

«С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул навсегда. Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся», — говорится в сообщении.

Велландер родился в 1952 году. В октябре 1974-го он присоединился к ABBA и стал записывать музыку с группой. Он участвовал в записи всех восьми альбомов коллектива и гастролях.

После распада ABBA в 1982 году Велландер продолжил работать с другими шведскими музыкантами. Также он выпускал сольные альбомы, последний из которых вышел в 2006 году под названием Simple Ticket. В 2021-м он принимал участие в создании последнего альбома ABBA, который вышел под названием Voyage.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года группа ABBA воссоединилась на открытии своей концертной резиденции для шоу ABBA Voyage в Лондоне. Музыканты впервые за 36 лет вышли вместе на красную дорожку.