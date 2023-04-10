Арсентьев, , 12:10 — REGNUM В городе Арсеньеве Приморского края на территории парка «Восток» упало колесо обозрения. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

Колесо обозрения Кадр из видео Падение колеса обозрения в Приморском крае. 2023г. Россия

По информации прокуратуры региона, работы по демонтажу конструкции носили запланированный характер и производились новым собственником объектов.

По информации СМИ, сейчас сотрудники городского управления разрабатывают концепцию реконструкции данного парка.

Как передавало ИА REGNUM, на ВДНХ в Москве произошёл сбой в работе колеса обозрения «Солнце Москвы». Колесо обозрения остановилось по неизвестной причине, на аттракционе находились люди. Спасатели эвакуировали отдыхающих, застрявших на нём.