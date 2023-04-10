Вашингтон, , 12:02 — REGNUM Секретные документы Пентагона и американской разведки впервые попали в Сеть в январе, задолго до привлечения внимания общественности. Об этом 10 апреля пишет газета The Wall Street Journal.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, утечка началась с небольшой группы пользователей в чате на платформе Discord. В январе анонимный участник стал выкладывать там файлы, многие из которых были отмечены как совершенно секретные.

Они содержали информацию об Украине, а также перехваченные сообщения о союзниках США, в частности Израиле и Южной Корее.

Отмечается, что несколько сотен файлов были в доступе для узкого круга пользователей до начала марта, после чего один из них выложил некоторые документы на страницы более крупных сообществ.

Как только факт утечки документов привлёк широкое внимание, выложившие их пользователи удалили свои аккаунты, опасаясь преследования со стороны американских властей США и внимания спецслужб.

Как сообщало ИА REGNUM, секретные документы США по Украине попали в социальные сети. Речь идет о более сотни экземпляров с планами США и НАТО по укреплению ВСУ. По данным источника CNN, один из документов подтвердил, что США шпионили за Зеленским. Также стало известно, что Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области.