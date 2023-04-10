Курск, 10 апреля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В Курске полиция разыскивает двух военнослужащих, подозреваемых в вооруженном нападении на человека. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Ночью 8 апреля из военной комендатуры города Курска поступило сообщение в полицию о вооруженном нападении двух военнослужащих на человека. Пострадавший попал в больницу с ножевым ранением. Задержать нападавших на месте не удалось, они скрылись. Сейчас полиция их разыскивает.

«За совершения ножевого ранения, совершенного в подъезде дома на улице Радищева, разыскиваются двое военнослужащих 44, и 48 лет», — рассказал собеседник агентства.

Подробности происшествия пока не раскрываются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курской области солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. Это произошло в ночь на 6 марта, в результате происшествия один солдат погиб и один получил ранения.