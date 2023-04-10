Москва, , 11:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, лидеры двух стран обсудили развитие взаимовыгодного сотрудничества, включая сотрудничество в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной сферах.

«Обсуждён ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества…» — говорится в сообщении.

Глава государства также обсудил с киргизским коллегой взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на прошлой неделе Владимир Путин приглашал главу Белоруссии Александра Лукашенко в свою квартиру в Кремле.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 апреля провели в Кремле заседание Высшего госсовета Союзного государства. На нём обсуждали двустороннее сотрудничество России и Белоруссии и вопросы безопасности Союзного государства.