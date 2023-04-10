Депутат Госдумы Горелкин предложил пересмотреть решение о блокировке Twitter в России

Москва, , 11:54 — REGNUM Депутат Государственной думы, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин предложил разблокировать социальную сеть Twitter в России. По его мнению, она может снова стать удобной площадкой для объяснения западной аудитории позиции РФ.

Twitter Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В апреле 2022 года руководство Twitter сообщило, что социальная сеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским правительством. Однако после покупки социальной сети бизнесменом Илоном Маском в поиске снова стали видны аккаунты российских ведомств.

«Самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

По мнению Горелкина, если социальная сеть нацелена на нейтралитет, нужно продолжать с ней работу в рамках законодательства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России. Основанием для санкций в отношении Twitter является решение Генпрокуратуры РФ от 24 февраля.

По данным Роскомнадзора, в соцсети публикуется недостоверная информация о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны в ходе специальной военной операции РФ. Социальной сетью проигнорированы требования Роскомнадзора и не удалены 268 материалов.

Ранее в адрес Twitter были направлены требования об удалении запрещённых материалов с более чем 40 тыс. страниц социальной сети.