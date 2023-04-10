Правительство РФ расширило параметры промышленной ипотеки на стройку и реконструкцию

Москва, , 11:58 — REGNUM Правительство утвердило расширение условий использования промышленной ипотеки, теперь компании смогут получить льготный кредит на строительство, модернизацию и реконструкцию заводских помещений. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба правительства России.

Правительство РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что уже подписано постановление, согласно которому предприятия реального сектора смогут получить льготный кредит на возведение, модернизацию, реконструкцию заводских помещений.

«Учитывая спрос на такую меру, объём запланированных субсидий на текущий год составит 1,3 млрд рублей. Мы с министром промышленности и торговли — вице-премьером Мантуровым — об этом договорились. При необходимости будем увеличивать этот объём», — приводит пресс-служба слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Как передавало ИА REGNUM, механизм льготной ипотеки был запущен в 2022 году по инициативе президента России Владимира Путина для помощи организациям, которые намерены приобрести производственные площади.

Правительство России выделит миллиард рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных. Источником финансирования станут бюджетные средства, зарезервированные для реализации инициатив правительства по поддержке сельского хозяйства и рыболовства.