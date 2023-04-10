CNN: США боятся, что утечка секретных документов подорвёт отношения с союзниками

Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Утечка секретных документов Пентагона встревожила американских чиновников, они опасаются, что эта ситуация может и подорвать международные отношения, и поставить под угрозу конфиденциальные источники, 10 апреля передает телеканал CNN.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Просочившиеся в сеть секретные документы Пентагона дали представление о том, как США шпионят за союзниками и врагами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это глубоко встревожило чиновников США, которые опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пентагон проводит расследование в связи с утечкой материалов, указывающих на состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению. Чиновники в США не исключают, что документы поддельные.

Кроме того, телеканал CNN сообщил, что утечка из Пентагона подтвердила слежку США за Владимиром Зеленским. При этом близкий к украинскому президенту источник назвал ситуацию «ожидаемой».