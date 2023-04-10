Магнитогорск, Челябинская область, , 11:44 — REGNUM Новым главным тренером магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» стал заслуженный мастер спорта России Андрей Разин. Об этом сообщает 10 апреля пресс-служба клуба.

Заслуженный мастер спорта России Андрей Разин © Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

«Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с Андреем Владимировичем Разиным. Соглашение со специалистом рассчитано на два года», — говорится в сообщении.

В команде Разина поздравили с возвращением в «Металлург». В составе магнитогорской команды он играл в 1990-х и 2000-х годах.

Ранее магнитогорских хоккеистов тренировал Илья Воробьёв. Он был главным тренером «Металлурга» с сентября 2019 года.

«Металлург» занял пятую строку в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет — Континентальной хоккейной лиги по итогам сезона-2022/23.

Как сообщало ИА REGNUM, Разин 16 марта покинул пост тренера череповецкой «Северстали», который он занимал с ноября 2018 года.