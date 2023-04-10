Таллин, 10 апреля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Жителя эстонского города Нарва оштрафовали на 444 евро за то, что он пришёл к памятнику советскому танку Т-34 в футболке с надписью «СССР». Об этом сообщает РИА ФАН.

Власти Эстонии посчитали, что житель Нарвы в футболке с изображением герба Советского Союза совершил «акт провокации». Отмечается, что мужчина подал кассационную жалобу, но суд не принял её к рассмотрению.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Памятник, к которому пришёл мужчина, ранее был демонтирован по решению эстонского правительства.

Как передавало ИА REGNUM, входящие в правящую коалицию Эстонии партии утвердили договор, в котором говорится об планах добиваться ужесточения санкций против России. В союз вошли Реформистская партия премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и «Эстония 200». Кроме того, коалиционным договором подтверждается, что Эстония будет поддерживать дальнейшее расширение Европейского союза и НАТО, а также развивать всестороннее сотрудничество с США как со стратегическим партнером.

Президент Эстонии Алар Карис не подписал принятый парламентом закон о сносе памятников, признанных «разжигающими вражду», и вернул его на доработку. Карис поддерживает саму идею удаления из общественных мест советских памятников, но под новый закон могут попасть и другие объекты из-за неоднозначных формулировок. По мнению президента, предложенные термины можно будет трактовать неоднозначно.