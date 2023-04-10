Глава МВД ФРГ Фезер заявила о нежелании выдавать визы спортсменам из России

Берлин, , 11:57 — REGNUM Германия вправе не выдавать российским спортсменам визы, если Международный олимпийский комитет (МОК) позволит им участвовать в соревнованиях. Об этом глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, курирующая в стране вопросы спорта, заявила в опубликованном 10 апреля интервью медиагруппе Funke.

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он подчеркнула, что страны, принимающие крупные спортивные состязания, «не бессильны». Через визовые отделы они могут влиять на участие в соревнованиях российских граждан.

«Если мы организовываем в Германии международные соревнования, то мы можем действовать соответствующим образом. Мы будем поступать, всегда придерживаясь ясной позиции», — сказала Фезер.

Вместе с тем германский министр заявила, что немецкие спортсмены не должны бойкотировать соревнования с участниками из России. Спортсменам, которые долго готовились к состязаниям, это навредит, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов при условии, что они публично не выступали в поддержку спецоперации на Украине и не связаны с армией или органами национальной безопасности. Решение по участию спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже ещё не принято.