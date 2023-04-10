Bloomberg: утечка секретных документов Пентагона может затруднить помощь США Украине

Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Утечка секретных документов Пентагона может негативно отразиться на поддержке киевского режима со стороны Соединённых Штатов. Об этом пишет Bloomberg

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации агентства, на фоне попадания документов в Сеть в США могут появиться проблемы с помощью Киеву прямо перед якобы возможным в скором времени наступлением ВСУ.

В публикации отмечается, что одна из крупнейших за десятилетие утечек спровоцировала официальное расследование минобороны. Она, по мнению журналистов, может затруднить поддержку киевского режима незадолго до наступления ВС Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон проводит расследование по факту утечки секретных военных документов, опубликованных в Twitter и Telegram, о засекреченных планах США и НАТО по Украине. По словам пресс-секретаря ведомства, властям известно об утечке, департамент изучает этот вопрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утечку в соцсети секретных документов по Украине, заявил каналу CNN, что у РФ нет сомнений в вовлечённости США и НАТО в украинский конфликт.