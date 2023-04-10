Москва, 10 апреля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Представители госкорпорации «Роскосмос» обсуждают с индийской стороной объём поставок ракетных двигателей РД-191 и надеются скоро выйти на подписание контракта. Об этом первый замглавы госкорпорации Андрей Ельчанинов сообщил 10 апреля в интервью «Интерфаксу».

Vitaly V. Kuzmin Ракетный двигатель РД

Он уточнил, что в настоящее время стороны обговаривают детали, характеристики и объём поставок.

«Надеемся, выйдем на контракт в ближайшей перспективе», — сказал Ельчанинов.

В декабре минувшего года статс-секретарь Роскосмоса Валерий Шерин сообщил о возможных поставках Индии около десяти ракетных двигателей РД-191 с 2024 по 2029 год. Производит их подмосковное предприятие «Энергомаш».

Летом 2019 года бывший вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что российские двигатели нужны Индии для национальной космической программы.

Жидкостный ракетный двигатель РД-191 разработан для ракет-носителей семейства «Ангара». Его модернизированная версия РД-191М создаётся в рамках опытно-конструкторской работы «Амур».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала производить некоторые элементы первой ракеты-носителя «Рокот-М» лёгкого класса с отечественной системой управления вместо украинской.