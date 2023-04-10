CNN: Зеленский предлагал нанести удар по российским военным в Ростовской области

Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Удар по российским военным в Ростовской области предлагал нанести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 10 апреля сообщает CNN со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации телеканала, в отчёте, основанном на данных американской разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области.

Отмечается, что сделать это предлагалось с помощью беспилотников, так как у ВСУ нет дальнобойного оружия, которое могло бы достичь целей на таком расстоянии.

Ранее стало известно, что попавшие в Сеть секретные документы Пентагона показали, что США шпионили за Зеленским. При этом источник, близкий к украинскому президенту, назвал ситуацию «ожидаемой».

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании Пентагона в связи с утечкой в Сеть материалов, указывающих на состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Чиновники в США не исключают, что документы поддельные. Комментируя утечку, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт.