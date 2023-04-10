Вашингтон, 10 апреля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Удар по российским военным в Ростовской области предлагал нанести президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 10 апреля сообщает CNN со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации телеканала, в отчёте, основанном на данных американской разведки, говорится, что Зеленский в конце февраля предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области.

Отмечается, что сделать это предлагалось с помощью беспилотников, так как у ВСУ нет дальнобойного оружия, которое могло бы достичь целей на таком расстоянии.

Ранее стало известно, что попавшие в Сеть секретные документы Пентагона показали, что США шпионили за Зеленским. При этом источник, близкий к украинскому президенту, назвал ситуацию «ожидаемой».

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании Пентагона в связи с утечкой в Сеть материалов, указывающих на состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Чиновники в США не исключают, что документы поддельные. Комментируя утечку, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт.