Варшава, 10 апреля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Американизация польской внешней политики опасно приблизила страну к столкновению с Россией. Об этом 10 апреля написал историк Михаил Крупа для издания Chronicles.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он отметил, что Польша нуждается в «Партии мира», в группе людей и организаций, которые бы посвятили себя делу удержания страны от участия в российско-украинском конфликте.

Автор отметил, что правительство США только радуется тому, что поляки жертвуют всем ради ослабления России.

«Создается безошибочное впечатление, что неоконсерваторы в Вашингтоне особенно гордятся тем, что польские политики превзошли сами себя в своей истерической антироссийской театральности и заискивающем угодничестве Киеву. Рассчитывайте на то, что Варшава доведёт всё до крайности и в конце концов будет выглядеть деревенским идиотом», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, немецкое издание Das Erste написало, что военные учения НАТО в Польше являются сигналом, посланным России со стороны альянса. В материале отмечается, что учения НАТО проводятся не просто так — на фоне спецоперации России на Украине альянс послал Москве сигнал, тем более что манёвры идут в Польше.