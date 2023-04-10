Лондон, 10 апреля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 едва не сбил самолёт-разведчик ВВС Великобритании RC-135 Rivet Joint вблизи Крыма в 2022 году. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть.

U. S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135

«Российский истребитель почти сбил британский самолёт наблюдения в прошлом году…» — сообщает издание.

Согласно опубликованной информации, инцидент произошёл 29 сентября — за несколько месяцев до истории с американским БПЛА MQ-9.

В октябре прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что истребители ВВС РФ перехватили британский самолёт в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Причём один из них приблизился к RC-135 Rivet Joint на расстояние 4 метра.

Позднее в министерстве обороны Великобритании добавили, что высказали свои опасения российской стороне. По утверждениям Бена Уоллеса, российское ведомство сообщало, что инцидент произошёл из-за «технического сбоя» на борту истребителя Су-27.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.

В министерстве обороны США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку.