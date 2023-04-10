Пермь, 10 апреля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Перми отменили концерт Дианы Арбениной и её группы «Ночные снайперы». Об этом 10 апреля сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Михаила Аминова.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

ЦСП курирует работу спорткомплекса им. Сухарева, в котором 12 апреля должен был пройти концерт.

По словам Аминова, ЦСП как куратор решил не предоставлять площадку «в связи с большим общественным резонансом» и «во избежание возможных провокаций». Он отметил, что организаторов концерта уже оповестили об этом.

Ранее концерты Арбениной отменили в Казани, Чебоксарах, Улан-Удэ и Тольятти. Также сообщалось о приостановке продажи билетов в Ульяновске, а концертная площадка в Пятигорске отказалась от выступления коллектива Арбениной.

Как передавало ИА REGNUM, Арбенина после отмены её концертов опубликовала строки из песни «Гавань». В частности, композиция содержит строки «не бойся и стой на своём». При этом она не назвала причину, по которой отменили её выступления.

По данным СМИ, причиной отмены стала позиция артистки относительно спецоперации и ситуации на Украине. Но сама Арбенина открыто не высказывалась о происходящем. Тем не менее певица выпустила песню под названием «Не молчи». Слушатели заметили, что композиция критикует военные действия.