Экс-министр финансов Задорнов заявил о первом с 2008 года кризисе мировой экономики

Москва, , 10:51 — REGNUM Мировая экономика впервые с 2008 года находится в кризисе, за этот период были накоплены огромные дисбалансы. Об этом заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

Экономический кризис Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что сейчас мировая экономика переживает кризис, при этом в начале года были сомнения, прежде всего на рынке США и в Европе, что кризиса в 2023 году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но всё-таки он был позитивным. Экономист уточнил, что оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в Европе и США.

«Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются», — приводит РИА Новости его слова.

Задорнов также напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре национальной или мировой экономики, в итоге появляются новая структура активов и новая их стоимость, успокаиваются рынки капитала.

Он напомнил, что глобального кризиса не было почти 15 лет — с 2008 года.

«Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — отметил эксперт.

Как передавало ИА REGNUM, Задорнов ранее заявил о том, что для борьбы с инфляцией в России нужно не печатать большее количество денег, не вводить административный контроль за ценами и не увеличивать дефицит бюджета более 2–3% ВВП. Последнее, по его мнению, на данный момент является очень важным.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что по итогам I квартала 2023 года годовая инфляция в России опустилась ниже 4%, однако с мая данный показатель может начать расти.