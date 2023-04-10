Экс-министр финансов Задорнов: мировая экономика находится в кризисе
Экс-министр финансов Задорнов заявил о первом с 2008 года кризисе мировой экономики
Москва, 10 апреля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Мировая экономика впервые с 2008 года находится в кризисе, за этот период были накоплены огромные дисбалансы. Об этом заявил экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
Он отметил, что сейчас мировая экономика переживает кризис, при этом в начале года были сомнения, прежде всего на рынке США и в Европе, что кризиса в 2023 году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но всё-таки он был позитивным. Экономист уточнил, что оценка ситуации изменилась в начале марта на фоне падения банков в Европе и США.
«Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются», — приводит РИА Новости его слова.
Задорнов также напомнил, что кризис характеризуется устранением накопленных дисбалансов в структуре национальной или мировой экономики, в итоге появляются новая структура активов и новая их стоимость, успокаиваются рынки капитала.
Он напомнил, что глобального кризиса не было почти 15 лет — с 2008 года.
«Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — отметил эксперт.
Как передавало ИА REGNUM, Задорнов ранее заявил о том, что для борьбы с инфляцией в России нужно не печатать большее количество денег, не вводить административный контроль за ценами и не увеличивать дефицит бюджета более 2–3% ВВП. Последнее, по его мнению, на данный момент является очень важным.
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что по итогам I квартала 2023 года годовая инфляция в России опустилась ниже 4%, однако с мая данный показатель может начать расти.