Москва, 10 апреля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что в слежке США за президентом Украины Владимиром Зеленским нет ничего удивительного, поскольку он является очередной «слепой пешкой» в руках Вашингтона.

Сергей Корсун ИА REGNUM Джо Байден на Украине

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что США шпионили за Зеленским. На это указывают секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть. Близкий к украинскому лидеру источник назвал ситуацию «ожидаемой». Украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, отмечает телеканал.

«В этом нет ничего удивительно. Это, видимо, наивный Зеленский полагает, что он самостоятельная политическая фигура, что он президент великой нации, которая прославилась на весь мир», — приводит слова Белика РИА Новости.

Депутат назвал президента Украины «слепой пешкой в руках гроссмейстера», добавив, что Вашингтон будет двигать фигу так, как ему заблагорассудится. По мнению Белика, при необходимости США легко пожертвуют Зеленским, поскольку «пешек много, а игра большая одна».

«Для американцев нет тормозов. Когда им нужно чего-то добиться, они положат всю доску, лишь бы их король остался на штатном месте, а потери их интересовали меньше всего, особенно чужие», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы, председатель комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что шансов на то, что будет «пасхальное перемирие» между Россией и Украиной, почти нет. По его мнению, переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским невозможны после событий вокруг Киево-Печерской лавры.