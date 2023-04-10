Курский губернатор Старовойт объяснил отказ от военного парада на 9 Мая

Курск, , 10:54 — REGNUM День Победы в Курске отметят без проведения военного парада, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт 10 апреля в ходе оперативного совещания.

День Победы Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Он пояснил, что такое решение принято из соображений безопасности.

«В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, теми, кто обеспечивает безопасность в Курской области, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию», — сказал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в текущем году парада на 9 Мая не будет. Главное — безопасность жителей, пояснил он, а большое скопление военной техники и солдат может в условиях спецоперации спровоцировать украинские войска. В Москве парад Победы состоится, как и всегда, 9 мая на Красной площади, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.