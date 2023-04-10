Глава ДНР Пушилин сообщил о своей поездке в Артёмовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что приехал в Артёмовск
ДНР, 10 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о своей поездке в город Артёмовск (украинское название — Бахмут). Соответствующее видео он выложил 10 апреля в своём Telegram-канале.
«Вот он, наш Артёмовск. Освобождается «Вагнерами» (ЧВК «Вагнер». — Прим. ИА REGNUM). Противник не жалеет ни город, ни своих — гонит в мясорубку», — сказал Пушилин.
Он пообещал позднее выложить более подробное видео о своём посещении Артёмовска.
Как ранее передавало ИА REGNUM, командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация в Артёмовске для украинских войск является сложной, идут ожесточённые бои.
8 апреля сообщалось, что российские силы устроили для ВСУ «адскую ночь» и вышли к трассе Т-0504 под Артёмовском. Кроме того, российские подразделения штурмуют укрепления противника в районе улицы Корсунской.