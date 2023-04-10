Москва, 10 апреля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Дарья Кашинская

Цитата из видео Russia. vimeo.com Туристский бренд России

Специалисты отмечают, что на создание успешного узнаваемого логотипа у компании могут уйти многие месяцы, а иногда достаточно одной ромашки, нарисованной Сальвадором Дали, чтобы продукт покорил покупателей. Чаще всего работа по формированию стиля делится на многие этапы, включает в себя опросы, создание названия, разработку логотипа и, безусловно, постоянное тестирование результатов.

О том, как появилось название для сети магазинов «ВкусВилл», рассказывают разные истории. С одной стороны, говорят, что его разработал креативный директор агентства BRANDTIME Владлен Гладченко, с другой, существует точка зрения, что имя было создано с использованием нейронейминга, а с третьей, что имя придумал ее основатель. Структура проста: первая часть — «вкус» — рождает положительные ассоциации и вместе с тем является характеристикой продукта, что же касается второй части, то, по словам Гладченко, «вилл» (vill) — это сокращение от village («деревушка»), что уже автоматически вызывает у потребителей ассоциации с натуральными и экологичными продуктами. Свою роль сыграл и выбранный зеленый цвет, дающий связь и с природной натуральностью, и с чистым (экологически) продуктом.

Продолжает «зеленую» повестку современный логотип «Пятерочки», появившийся в 2021 году. В результате проведенного конкурса на разработку проекта победила концепция, предложенная брендинговым агентством Linii, которая подчеркивает стремление к развитию и заботу о здоровье человека и окружающей среде. И выражено все это одним зеленым листиком, который вместе с цифровой «5» довольно легко узнают потребители.

В качестве еще одного примера компании, которая сформулировала ценности и четко расставляет приоритеты, можно привести сеть магазинов фиксированных цен Fix Price. Дизайн для дискаунтера разработала британская консалтинговая фирма Campbell Rigg, которая сделала акцент на таких ценностях, как «доступный», «уникальный» и «инновационный».

Логотип картографической компании «2ГИС» порой называют простым до гениальности. Аббревиатуру ГИС можно расшифровать, как геоинформационная система, но одновременно она обозначает «Городской информационный справочник», в итоге и получаем два полноценных ГИСа, что и отражено в названии. А на логотипе внимание привлекает схематичное изображение Земли — «гео», то есть дается тонкий намек на то, что перед нами современные и полезные Google Карты.

Ребрендинг платформы для поиска информации о фильмах и сериалах, а также онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» относят к числу удачных и отражающих нужную информацию. Новый логотип и визуальный стиль, как говорят специалисты, «хорошо работает как в визуально-агрессивной среде, так и совместно с контентными брендами». Результат стал возможен благодаря объединению усилий сразу нескольких команд. Авторами нового дизайна выступили специалисты медиасервисов «Яндекса» совместно с агентствами DixonBaxi и Depot, за новый логотип и шрифт отвечала Contrast Foundry, а за визуальное воплощение айдентики — Tuman Studio. В итоге была убрана приставка HD (онлайн-кинотеатр), которую заменили расходящиеся лучи, поменялся шрифт, главные цвета, про обновленную букву «К» говорится, что она является метафорой идеи объединения людей, которых притягивает сила историй.

Однако далеко не всегда на разработку логотипа есть время и блестящая идея, которую надо только немного отшлифовать. Так, в прошедшем году российский рынок пережил серьезную трансформацию. С февраля месяца звучали громкие заявления от тех, кто решил уйти с российского рынка. Однако довести начатое до конца смогли лишь 8,5% компаний.

Ряд предприятий так и не решились на окончательный разрыв: многие бренды, сначала приостановив операционную деятельность, со временем вернулись под новыми именами и продолжили работу.

Например, «Макдоналдс» объявил об уходе в середине мая, а уже в июне был представлен новый логотип, создавая который, группа «Родная речь» опиралась на концепт португальского дизайнера Рафаэля Серра. Два месяца на ребрендинг, пять тысяч заявок (только каждая десятая — от профессиональных дизайнеров и агентств) и простое желание сохранить преемственность стояли за появлением Stars Coffee.

Занимался в прошлом году ребрендингом и «Росбанк», ценностями которого провозглашены бережное отношении к деньгам и их рациональное использование для построения будущего. Из логотипа по понятным причинам исчезли визуальные элементы французской группы Societe Generale (черно-красный знак), которая ранее владела банком, поменялся шрифт, а акцент теперь делается на букве «б», часть которой выделана красным, что символизирует стремление к развитию и энергию. Основной же синий цвет логотипа — знак опыта компании и ее внимательного отношения к каждому клиенту. Примечательно, что даже такая неожиданная форма буквы «б», которая чем-то напоминает письменное «д» хвостиком вверх, никак не влияет на узнаваемость бренда, констатируют эксперты.

Успешным ребрендинг прошел и у «Добрый Cola», где остался привычный красный цвет. Не вызывает негативных ассоциаций и логотип JNS, пришедший на смену Levi’s: остался узнаваемый цвет, а сокращенная версия была у этой марки и раньше, поэтому потребители к этому уже привыкли.

Что же касается будущего, то стоит отметить огромный простор, который открывается для всех, кто занимается неймингом, брендированием и разработкой дизайна: как показывают опросы, подавляющее большинство россиян (85%) хотят, чтобы в нашей стране появились новые сильные отечественные бренды.