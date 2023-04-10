Первоуральск, Свердловская область, 10 апреля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали главу управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Ивана Ергеледжи, которого подозревают в мошенничестве. Об этом 10 апреля сообщает URA. RU со ссылкой на несколько источников в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации журналистов, подозреваемый был задержан вечером 9 апреля в Первоуральске. По данным одного из источников, в составе преступления коррупционной составляющей нет. В настоящее время силовик находится в изоляторе временного содержания.

Другой источник издания также подтвердил факт задержания фигуранта, уточнив, что выводы о причастности Ергеледжи к какому-либо преступлению делать пока рано.

«Не всё так однозначно», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать оперуполномоченного управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, подполковника полиции Илью Афанасьева. По версии следствия, подозреваемый, имея сведения, что в отношении должностных лиц РЖД ведутся оперативно-разыскные мероприятия, пытался через посредника получить 20 млн рублей за их прекращение.