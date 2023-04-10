В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошёл пожар

Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве произошёл пожар в спорткомплексе «Олимпийский», сообщили 10 апреля очевидцы.

Пожар в СКК «Олимпийский». Москва. Кадр из видео Пожар на СКК Олимпийский. 2023. Россия

Жители Москвы рассказали, что над объектом поднялся столб дыма. Спорткомплекс с 2019 года находится на масштабной реконструкции.

Информацию о пожаре подтвердили в издании Readovka. Журналисты предположили, что причиной возгорания могли стать действия строителей. По информации МЧС, пострадавших нет.

Кадры с пожаром на территории спорткомплекса появились в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, по плану реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский» должна завершиться к 2024 году. Предполагается, что новый комплекс станет крупным пространством «для людей и отдыха».