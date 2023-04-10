В СКК «Олимпийский» в Москве произошёл пожар
В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошёл пожар
Москва, 10 апреля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. В Москве произошёл пожар в спорткомплексе «Олимпийский», сообщили 10 апреля очевидцы.
Кадр из видео Пожар на СКК Олимпийский. 2023. Россия
Пожар в СКК «Олимпийский». Москва.
Жители Москвы рассказали, что над объектом поднялся столб дыма. Спорткомплекс с 2019 года находится на масштабной реконструкции.
Информацию о пожаре подтвердили в издании Readovka. Журналисты предположили, что причиной возгорания могли стать действия строителей. По информации МЧС, пострадавших нет.
Кадры с пожаром на территории спорткомплекса появились в социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM, по плану реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский» должна завершиться к 2024 году. Предполагается, что новый комплекс станет крупным пространством «для людей и отдыха».