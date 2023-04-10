Анкара, 10 апреля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Во время составления единого списка кандидатов в депутаты на выборах 14 мая в Турции произошла драка между представителями оппозиционного блока, телохранителям единого кандидата в президенты от «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу пришлось вмешаться. Об этом 10 апреля сообщает газета Star.

Ziya KOSEOGLU Кемаль Кылычдароглу

Политические партии, которые участвуют во всеобщих выборах в Турции, 9 апреля представили в Высшую избирательную комиссию итоговые списки кандидатов. Ранее издание Hürriyet сообщало, что перед всеобщими выборами в Турции 14 мая оппозиционный блок может столкнуться с кризисом в связи с отсутствием единого подхода по выдвижению депутатов, которые предлагаются партиями для формирования единого списка от альянса на выборах.

Отмечается, что Кылычдароглу начал разочаровывать партии, поддержкой которых он заручился, когда начался процесс подготовки общего списка.

По информации издания, напряженность достигла своего пика в оппозиционном блоке, время заседания партийного собрания Народно-республиканской партии, на котором были окончательно утверждены парламентские списки, менялось четыре раза из-за спора о списках.

Уточняется, что, несмотря на то, что кризис был частично преодолен при помощи малых партий, члены Народно-республиканской партии, которые были не согласны со списком, начали драку.

По информации журналистов, в драку пришлось вмешаться телохранителям Кылычдароглу.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным портала Internet Haber, уровень поддержки «Республиканского альянса», лояльного по отношению к действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, снижается в Турции. По данным социологов, на выборах в парламент 14 мая он может набрать порядка 40% голосов, тогда как в 2018 году результатом были 53,4%. Отмечается, что это может привести к тому, что правящая партия потеряет большинство в парламенте.