Москва, 10 апреля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. В Курской области беспилотник со взрывчаткой пытался атаковать электроподстанцию, сообщает 10 апреля Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации канала, беспилотный аппарат был начинён взрывным устройством. При этом БПЛА не долетел до подстанции, упав раньше. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. Другие подробности не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне спецоперации применяются радиолокационные станции различного диапазона. Начальник радиолокационной станции «Ниобий» Анатолий рассказал о задачах, которые выполняет эта РЛС. Он пояснил, что «Ниобий» — мобильная трёхкоординатная станция дежурного режима. Она используется для обнаружения аэродинамических целей и определения их государственной принадлежности.