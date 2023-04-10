Москва, 10 апреля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Министерство финансов России рассматривает возможность повышения в четвёртом квартале 2023 года налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь, если в первом квартале текущего года будут фиксироваться хорошие финансовые показатели. Об этом сообщает 10 апреля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в российском финансовом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Отмечается, что в Минфине продолжают следить за ситуацией в угольной отрасли. Так, если в первом квартале будут хорошие финансовые результаты, то ведомство предложит повысить налог на добычу угля в четвёртом квартале.

Уточняется, что введение экспортных пошлин на уголь сейчас не рассматривается.

Как передавало ИА REGNUM, по словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, угольные, нефтегазовые компании, сектор малого и среднего предпринимательства, а также предприятия с доналоговой прибылью менее одного миллиарда рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет. Президент России Владимир Путин поручил правительству найти возможные варианты для снижения административной и налоговой нагрузки на небольшие промышленные предприятия.