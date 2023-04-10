Вашингтон, , 10:23 — REGNUM США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. На это указывают секретные документы Пентагона, попавшие в Сеть, сообщает телеканал CNN.

Пентагон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Близкий к украинскому лидеру источник назвал ситуацию «ожидаемой». Украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, отмечает телеканал.

«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — говорится в сообщении.

По сведениям телеканала, разведка США указала в отчёте, что в конце февраля Зеленский предложил атаковать места «дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников, так как соответствующим дальнобойным оружием Украина не располагает. В основу отчёта легли данные радиотехнической разведки.

Ранее власти США публично заявляли, что не хотят предоставлять ВСУ оружие дальнего радиуса действия из-за опасений, что оно будет применено для ударов по объектам на территории России. Полученные разведданные могут объяснить эти заявления, полагают авторы материала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании Пентагона в связи с утечкой в Сеть материалов, указывающих на состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Эти документы якобы появились в «российских проправительственных телеграм-каналах». Чиновники в США не исключают, что документы поддельные. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утечку, заявил об отсутствии сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт.