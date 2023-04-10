Вашингтон, 10 апреля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск ответил на реакцию пользователей социальной сети Twitter, вызванную публикацией на странице зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Экс-президент России написал 8 апреля, что Украина никому не нужна, и поэтому она исчезнет. Пост вызвал бурную реакцию в американской соцсети.

«Все новости в определённой степени являются пропагандой, — написал Илон Маск. — Пусть люди принимают решения сами за себя».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в соцсетях Twitter и «ВКонтакте», что Украина как государство во главе с нацистской верхушкой не нужна своему народу. Он отметил, что на территории соседнего государства остались лишь 20 млн жителей из 45 млн.

«Именно поэтому оставшиеся хотят куда угодно — в ненавистную Польшу, в ЕС, в НАТО, хотят стать 52-м штатом Америки. Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», — заявил Медведев.

Также, по его мнению, Украина не нужна Европе, Азии, России и США.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный журналист Владлен Татарский. Зампред заявил, что с террористами договариваться нельзя.