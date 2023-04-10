Домодедово, Московская область, 10 апреля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обнаружили двоих детей в квартире рядом с мёртвыми родителями в городе Домодедово Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По информации источника издания, соседи обратились в полицию из-за громкого плача детей. В квартире полицейские нашли тела мужчины и женщины, признаков насильственной смерти на трупах нет.

Состояние детей удовлетворительное, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте похожий случай произошёл в Екатеринбурге. Двухлетний мальчик и трёхмесячная девочка три дня находились в квартире рядом с мёртвыми родителями. Их госпитализировали с обезвоживанием и истощением.