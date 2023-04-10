Первоуральск, Свердловская область, 10 апреля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В Свердловской области задержан начальник управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД РФ Иван Ергеледжи, его заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает URA. RU, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По информации журналистов, подозреваемый был задержан вечером 9 апреля в городе Первоуральске. Один из источников сообщил, что в составе преступления коррупционной составляющей нет.

«Полковник в изоляторе временного содержания», — приводит агентство его слова.

Издание отмечает, что другой источник также подтвердил факт задержания, при этом он уточнил, что выводы о причастности фигуранта к какому-либо преступлению делать ещё рано.

«Не всё так однозначно», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга принял решение арестовать оперуполномоченного управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, подполковника полиции Илью Афанасьева. По версии следствия, подозреваемый, имея сведения, что в отношении должностных лиц РЖД ведутся оперативно-разыскные мероприятия, пытался через посредника получить 20 млн рублей за их прекращение.