Донецк, 10 апреля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Российские тяжёлые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и штурмовая авиация нанесли удар по ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Евгений Биятов/РИА Новости ТОС-1А «Солнцепёк»

По его словам, штурмовая авиация, применяя неуправляемые ракеты, ударила по позициям ВСУ.

«Тяжёлыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепёк» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами», —приводит РИА Новости слова Савчука, который добавил, что в результате противник понёс потери как в личном составе, так и технике.

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр», оперативно-тактическая авиация также ударила фугасными авиабомбами по складу боеприпасов противника и по его пунктам временной дислокации, а расчёты противовоздушной обороны группировки войск «Центр» ликвидировали беспилотники ВСУ.

Он также отметил, что на червонодибровском участке было обнаружено перемещение личного состава и техники штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 15-го полка Национальной гвардии Украины.

Савчук отметил, что расчёты ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение, в результате противник понёс потери в технике и живой силе.

Как передавало ИА REGNUM, по словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигмы, российские военнослужащие на донецком направлении уничтожили склад с боеприпасами, пункт временной дислокации, блиндаж и технику ВСУ. Кроме того, артиллеристы ВС России поразили украинский опорный пункт в районе села Победа.