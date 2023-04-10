Донецк, 10 апреля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами применения российской дальнобойной винтовки Лобаева калибра 308 win (7,62×51) в зоне специальной военной операции была распространена 10 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На видео показана работа снайпера 1-й Славянской бригады, который целится в противника, используя тепловизор. Через несколько секунд военнослужащий поражает выбранную цель.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля основатель российской компании Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что его организация с апреля в два раза увечит выпуск высокоточных снайперских винтовок.

Снайперская винтовка Лобаева выпускается с 2010 года. Она имеет множество модификаций.