Москва, 10 апреля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба заявил, что не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча, так как не видел его.

Павел Бедняков/РИА Новости Артем Дзюба

Игра 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:1. Дзюба впервые после перехода в «Локомотив» сыграл против «Зенита». После матча Семак пошёл к Дзюбе, чтобы пожать ему руку, при этом футболист пошёл в сторону подтрибунного помещения.

«Я просто его не видел», — заявил футболист журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артём Дзюба заявил, что намерен до конца карьеры опередить Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории России. За свою карьеру 34‑летний Дзюба забил 223 гола в официальных матчах. Он занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории России. На первом месте находится завершивший карьеру в 2017 году Кержаков, на счету которого 233 мяча.