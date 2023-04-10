Москва, 10 апреля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Поставки военной техники Киеву осуществляют в секретном режиме страны Запада. Об этом рассказал полковник запаса, Герой России Александр Никишин в разговоре с Ura.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

По словам офицера, западные страны начинают поставки техники Украине задолго до официального анонса. Как пояснил Никишин, таким образом Запад параллельно передаче оружия обучает личный состав ВСУ его эксплуатации.

Кроме того, Никишин предположил, что секретность поставок может быть связана ещё и с намерением избежать сложностей при транспортировке вооружения на Украину, а также чтобы лишний раз не вызвать гнев у России.

«Они понимают, что терпение у российского командования ослабевает и оно может бить не только до Львова, но и дальше него, если будет законно разведанная цель, а она будет. Это будет результативно», — пояснил Герой России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что послы стран Евросоюза провели переговоры по поводу поставок Украине в 2023 году 1 миллиона снарядов, однако не смогли договориться о том, где их закупать.