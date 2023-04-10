Москва, 10 апреля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Мошенники стали похищать деньги у российских компаний через использование контекстной рекламы и распространение ссылок на якобы полезные для бухгалтеров сайты. Об этом сообщает 10 апреля РИА Новости со ссылкой на компанию Bi. Zone.

Иван Шилов, ИА REGNUM Мошенник

В компании предупредили о «нестандартных» действиях хакерской группировки Watch Wolf. Вместо использования фишинговых писем мошенники перешли на «отравление» поисковой выдачи. С помощью SEO-продвижения их вредоносное ПО попадает на компьютеры бухгалтеров.

«Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках, также мошенники закупили контекстную рекламу, чтобы их сайты попадали на первую страницу поисковой выдачи», — рассказал руководитель управления киберразведки компании Олег Скулкин.

Фейковые сайты похожи на ресурсы, откуда бухгалтеры могут скачать, к примеру, шаблоны документов. Документ при этом загружен не на сайт, а на файлообменник популярных мессенджеров.

При загрузке такого документа в компьютер попадает архив с вредоносным программным обеспечением. После распаковки архива вредоносное ПО загружается на компьютер.

Незаметно для пользователя такая программа собирает данные о системе, после чего «устанавливает троянскую программу и выводит средства со счетов компании», пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт Леонид Делицын ранее предупредил о постоянном совершенствовании большинства технологий мошенничества. Так, злоумышленники создают всё больше и больше поддельных сайтов, на которые жертвы попадают, когда «между делом» совершают финансовые операции или оплачивают покупки.