Токио, 10 апреля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Токио намерен и дальше продолжать усиливать санкционное давление на Москву, вместе с тем увеличивая поддержку Киева. Об этом заявил 10 апреля на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

«Для защиты международного порядка как председатель G7 и непостоянный член Совбеза ООН Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь — с G7, продолжит усиление жестких санкций против РФ и поддержку Украины», — сказал японский чиновник.

Как сообщалось ранее, министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило 7 апреля о вступлении в силу нового пакета экспортных санкций в отношении России.

В обновленный список товаров, попавших под запрет для экспорта в Россию, вошли воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, беспилотники и компоненты для них.