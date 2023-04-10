Москва, 10 апреля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Военнослужащий ВС РФ с позывным Шеф, проходящий службу в зоне специальной военной операции на херсонском направлении, рассказал, что до боевых действий работал в ресторане со звездами Michelin.

Дарья Драй ИА REGNUM Полевая кухня

«Мне довелось поработать в Дании, в Копенгагене, полтора года в ресторане с тремя звездами Michelin…» — заявил он в беседе с РИА Новости.

Теперь Шеф готовит для российских военнослужащих, работая на полевой кухне. По словам бойца, для приготовления блюд, кроме продуктов питания, требуются желание и фантазия.

Он добавил, что в ближайшее время хочет приготовить для военнослужащих лазанью.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Министерство обороны РФ обнародовало информацию о службе военных поваров и пекарей Центрального военного округа, которые обеспечивают горячим питанием и свежим хлебом бойцов на передовой в зоне спецоперации. Ведомство представило видеозапись с кадрами их работы.